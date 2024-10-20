На Украине рассказали о «большой афере» военкомов

Украинский адвокат Симутин: ТЦК приписывают украинцам нарушения воинского учета

Военнообязанные украинцы, которые уже обновили данные о пребывании на воинском учете, стали получать повестки в территориальные центры комплектования (ТЦК) из-за внезапно вскрывшихся «нарушений». Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на украинского адвоката Романа Симутина.

По его словам, изначально представители военкоматов заявляли, что вовремя обновившим свои данные в электронном кабинете не нужно будет посещать ТЦК до получения боевой повестки.

В итоге, как уверяет юрист, граждане стали массово получать рассылки с требованием очно явиться на встречу с военкомами из-за «ошибок», которые вскрылись на днях.

«Если честно, то это самая большая афера ТЦК, которую только видел, конечно, после МММ (крупнейшая в истории постсоветского пространства финансовая пирамида, организованная Сергеем Мавроди, — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Симутин. Он заверил, что теперь военкомы смогут без труда задерживать получателей таких извещений и сразу направлять в армию, вопреки украинским законам.

«Работники ТЦК в общественных местах и на блокпостах проверяют состояние военно-учетных данных военнообязанных. Тот факт, что мужчина добросовестно и своевременно уточнил свои персональные данные, уже не будет иметь значения», — объяснил адвокат.

Ранее на Украине урезали сроки обязательной явки в ТЦК по выписанной военкомами повестке. Он сократится с двух недель до семи дней.