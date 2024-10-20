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21:44, 20 октября 2024Мир

Песков ответил на вопрос об отмене поездки президента Бразилии на саммит БРИКС

Песков: отмена поездки президента Бразилии на саммит БРИКС не связана с Путиным
СюжетСаммит БРИКС
Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил, что отмена поездки бразильского президента Луиса Инасиу Лула да Силвы на саммит БРИКС может быть связана с решением главы РФ Владимира Путина не ехать на саммит G20 в Бразилии. Представитель Кремля ответил на вопрос ТАСС, могут ли быть эти вещи связаны.

«Нет», — ответил он. Песков подчеркнул, что в Кремле «и в голову эта мысль не могла прийти».

Как ранее сообщила пресс-служба главы южноамериканской республики, президент Бразилии не сможет поехать на саммит БРИКС в Казани 22-24 октября по состоянию здоровья.

18 октября стало известно, что Владимир Путин отказался от идеи лететь на предстоящий саммит стран «Большой двадцатки» в Бразилии в 2024 году. Как отмечалось, президент объяснил свое решение нежеланием срывать проведение саммита в связи с выданным Международным уголовным судом (МУС) ордером на его «арест».

В декабре 2023 года советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил, что южноамериканская страна хочет, чтобы Владимир Путин приехал на саммит G20, который пройдет в Рио-де-Жанейро в 2024 году. Он отметил, что Бразилия, будучи председателем организации, примет всех лидеров на саммите.

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      Марина Совина
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