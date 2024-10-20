Российские войска заняли южную часть села в ДНР

«Военное обозрение»: армия России выбила ВСУ из южной окраины села Воздвиженка

Российская армия выбила Вооруженные силы Украины (ВСУ) из южной окраины села Воздвиженка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило издание «Военное обозрение».

Отмечается, что российские войска застали противника врасплох. После серии ударов бойцы ВСУ сначала планировали перегруппироваться, однако под натиском отступили, понеся ощутимые потери.

«Село это примечательно тем, что за ним открывается прямой (без населенных пунктов) путь к важнейшей для ВСУ дороги Покровск — Константиновка. От центра Воздвиженки до этой дороги около пяти километров», — пояснило издание.

Ранее сообщалось, что 10 бойцов ВСУ попали в засаду в районе населенного пункта Золотая Нива в ДНР, семеро из них сдались в плен Российской армии. Среди взятых в плен был командир взвода.