Бейонсе снялась в пиджаке на голое тело на фоне скандала с P.Diddy

Американская певица Бейонсе поделилась снимками в откровенном образе на фоне скандала с рэпером P.Diddy. Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость опубликовала серию фото, на которых она позирует в сером брючном костюме со стразами и блестящими камнями. Поп-исполнительницу запечатлели в оверсайз-пиджаке на голое тело и туфлях на шпильке. Бизнесвумен также надела очки и кольцо с крупным драгоценным камнем.

Бейонсе оказалась в центре скандала с P.Diddy, которого задержали из-за обвинений в изнасилованиях, шантаже и торговлей людьми. Известно, что певица и ее муж рэпер Jay-Z находились в дружеских отношениях с P.Diddy еще с конца 1990-х и были частыми гостями его вечеринок. Конспирологи обвинили пару в причастности к авиакатастрофе, которая унесла жизнь поп-певицы Алии (настоящее имя — Алия Хотон).