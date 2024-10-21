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17:01, 21 октября 2024Экономика

Ближневосточную страну обвинили в недостаточной борьбе с финансовыми преступлениями

Reuters: Ливан обвинили в недостаточной борьбе с финансовыми преступлениями

Фото: Sharif Karim / Reuters

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) намерена внести Ливан в «серый» список стран, которые находятся под особым контролем. Об обвинениях ближневосточного государства в недостаточной борьбе с финансовыми преступлениями сообщает Reuters.

В августе глава Центробанка Ливана Вассим Мансури говорил, что он работает над тем, чтобы страну не включали в «серый» список FATF, так как этот шаг будет сдерживать инвестиции в страну. Однако из-за отсутствия достаточного прогресса в улучшении мер по борьбе с отмыванием денег, этого сделать не удалось.

«Ливану был предоставлен один год для устранения пробелов в таких областях, как меры по борьбе с отмыванием денег, прозрачность в отношении бенефициарных владельцев компаний и юридическая помощь в замораживании и конфискации активов», — отметили авторы.

Анонимные источники отметили, что Ливану все же предоставят отсрочку для работы над некоторыми из требуемых реформ, но решение о включении государства в «серый» список является окончательным.

Заседание внутреннего органа FATF, который рассматривает кандидатуры на внесение в список и предоставляет необходимые подтверждения, пройдет 22 октября. Как ранее стало известно, на этой же встрече примут решение о внесении России в черный список группы.

24 февраля 2023 года FATF приостановила членство России в организации. Решение приурочили к первой годовщине с начала спецоперации на Украине. Россия сохранила за собой ответственность за внедрение стандартов FATF и выполнение финансовых обязательств.

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      Вячеслав Агапов
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