Ближневосточную страну обвинили в недостаточной борьбе с финансовыми преступлениями

Reuters: Ливан обвинили в недостаточной борьбе с финансовыми преступлениями

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) намерена внести Ливан в «серый» список стран, которые находятся под особым контролем. Об обвинениях ближневосточного государства в недостаточной борьбе с финансовыми преступлениями сообщает Reuters.

В августе глава Центробанка Ливана Вассим Мансури говорил, что он работает над тем, чтобы страну не включали в «серый» список FATF, так как этот шаг будет сдерживать инвестиции в страну. Однако из-за отсутствия достаточного прогресса в улучшении мер по борьбе с отмыванием денег, этого сделать не удалось.

«Ливану был предоставлен один год для устранения пробелов в таких областях, как меры по борьбе с отмыванием денег, прозрачность в отношении бенефициарных владельцев компаний и юридическая помощь в замораживании и конфискации активов», — отметили авторы.

Анонимные источники отметили, что Ливану все же предоставят отсрочку для работы над некоторыми из требуемых реформ, но решение о включении государства в «серый» список является окончательным.

Заседание внутреннего органа FATF, который рассматривает кандидатуры на внесение в список и предоставляет необходимые подтверждения, пройдет 22 октября. Как ранее стало известно, на этой же встрече примут решение о внесении России в черный список группы.

24 февраля 2023 года FATF приостановила членство России в организации. Решение приурочили к первой годовщине с начала спецоперации на Украине. Россия сохранила за собой ответственность за внедрение стандартов FATF и выполнение финансовых обязательств.