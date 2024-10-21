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10:00, 21 октября 2024Наука и техника

Обнаружен новый механизм защиты от старения

PNAS: обнаружен новый механизм белковой защиты от старения

Фото: Danie Franco / Unsplash

Исследователи из Университета Макмастера обнаружили новый механизм, который помогает защищать клетки и поддерживать их нормальное функционирование. Это открытие, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), может привести к новым подходам в лечении возрастных заболеваний.

MANF, класс защитных белков, играет ключевую роль в поддержании клеточного гомеостаза — процесса, который помогает клеткам сохранять стабильность, эффективно производить и удалять белки. С возрастом эта способность клеток снижается, что ведет к накоплению белков и развитию таких заболеваний, как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Команда ученых исследовала функцию MANF, используя микроскопических червей C. elegans. Черви, благодаря своей прозрачности, позволили наблюдать экспрессию MANF в различных тканях, где этот белок оказался связан с лизосомами — структурами, участвующими в очищении клеток и продлении их жизнеспособности.

Исследователи обнаружили, что MANF помогает клеткам избавляться от накопленных белков, поддерживая их здоровье. Повышение уровня MANF активирует естественные механизмы очистки клеток, что способствует их более длительному и эффективному функционированию.

Хотя эксперимент проводился на червях, MANF присутствует у всех животных, включая людей. Это открытие демонстрирует универсальный процесс, который может быть использован для разработки методов лечения возрастных заболеваний, основанных на восстановлении клеточного гомеостаза.

По мнению ученых, изучение взаимодействий MANF с другими белками и клеточными процессами может привести к созданию новых терапий, которые помогут замедлить старение и улучшить здоровье в пожилом возрасте.

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      Александр Еникеев
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