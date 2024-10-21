Депутат подвергся критике в Европарламенте за визит в Москву

Евродепутат Блага подвергся критике в Европарламенте за визит в Москву

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что на заседании Европарламента столкнулся с критикой из-за визита в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Блага рассказал, что на заседании выступил «какой-то чересчур мотивированный латыш», который раскритиковал визит депутата в Москву. «Латыш почти лопался от злости. Требовал от председателя Европейского парламента вмешаться. Уже трясусь», — заявил он.

По словам Благи, после визита в Россию многие его коллеги расспрашивали о поездке в Москву и говорили о том, что тоже хотят ее посетить. Он добавил, что хотел ответить коллеге, однако ему не дали выступить. «Здесь все эти военные марионетки живут в своем русофобском пузыре, где ты не можешь иметь другое мнение», — подчеркнул депутат.

Ранее Блага заявил, что Европейскому союзу нужно возобновить отношения с Россией, начав с диалога по вопросам науки и культуры, после чего перейти к политике. Он подчеркнул, что множество российских политиков введены в санкционные списки Евросоюза. Блага добавил, что из-за своих визитов в Россию в Европе ему будет «очень сложно».