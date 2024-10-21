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09:43, 21 октября 2024Экономика

Объем госзакупок iPhone в России резко вырос

«Ведомости»: объем госзакупок iPhone в 2024 году вырос в четыре раза

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

По итогам первых девяти месяцев этого года объем госзакупок смартфонов iPhone вырос в четыре раза по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 6,88 миллиона рублей. В основном контракты заключали компании с госучастием. Об этом со ссылкой на представителя площадки торгов «Тендерплан» пишут «Ведомости».

В июне 2023 года российские государственные органы начали вводить запрет на использование мобильных устройств от Apple. Поводом стало предупреждение Федеральной службы безопасности (ФСБ) о возможности внедрения в смартфоны вирусов разведки США. Такие программы спецслужба отыскала на устройствах сотрудников дипведомств ряда стран.

В список компаний и ведомств, которые стали запрещать своим сотрудникам пользоваться привычной техникой, попали Минпромторг, Минцифры, Минздрав, Минтранс, «Ростех» и многие другие.

Как объяснили в «Тендерплане», в 2024 году некоторые контракты проходили с обоснованием «невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В частности, в одной из закупок необходимость iPhone 13 объяснялась наличием озвучивающей программы Voice Over, которая позволяет незрячим и слабовидящим гражданам использовать основные функции устройства, а педагогам — обучать их.

Тем не менее устройства iPhone занимают небольшую долю в общем объеме госзакупок смартфонов. Лидерство удерживают южнокорейские аппараты Samsung (41,3 миллиона рублей) и китайские Realme и Xiaomi (16,2 миллиона и 10,9 миллиона рублей соответственно). Госзакупки смартфонов от Google сократились почти в два раза, до 1,9 миллиона рублей, но это по-прежнему больше, чем у iPhone.

В июле сообщалось, что на фоне сложностей с поставками и роста цен смартфоны Apple выпали из пятерки самых популярных в России, уступив Redmi, Tecno, Realme, Infinix и Samsung.

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      Платон Щукин
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