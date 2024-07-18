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11:26, 18 июля 2024Экономика

Apple в России вытеснили из топ-5 популярных брендов смартфонов

РБК: Apple вытеснили из топ-5 брендов по продажам смартфонов в России

Фото: Raimund Mueller / Globallookpress.com

Самыми популярными смартфонами в России в первом полугодии 2024 года стали Redmi. Об этом со ссылкой на данные «Марвел-Дистрибуции» пишет РБК.

В топ-5 по объему продаж в натуральном выражении также вошли Tecno, realme, Infinix и Samsung. Таким образом, эти бренды вытеснили из пятерки американскую корпорацию Apple, продукция которой в 2023 году занимала 9,3 процента рынка смартфонов в РФ. Южнокорейская Samsung также потеряла позиции, уступив китайским производителям, и опустилась с третьей на пятую строчку.

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При этом в денежном выражении iPhone по-прежнему занимает наибольшую долю — 34,5 процента. На втором месте Samsung с результатом 16,4 процента. Apple также вошла в топ-5 по продажам ноутбуков в штучном выражении. При этом в 2023 году на фоне прекращения официальных продаж в стране американская компания выпала из лидеров рейтинга. Всего за первые шесть месяцев на российском рынке было продано 14,3 миллиона смартфонов на сумму 343,4 миллиарда рублей и 1,4 миллиона ноутбуков на 91,5 миллиарда рублей.

В категории бытовой техники аналитики отмечают рост популярности среди россиян собственных торговых марок (СТМ). К этой категории относился каждый четвертый проданный за полугодие телевизор и каждая третья микроволновка.

В июле Apple первой в истории достигла капитализации в размере 3,5 триллиона долларов. Основной причиной рекордного подорожания стало сделанное месяц назад объявление о внедрении в продукты компании искусственного интеллекта (ИИ).

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