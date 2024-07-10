Apple подорожала до рекордного в истории уровня

Apple стала первой в истории компанией с капитализацией 3,5 триллиона долларов

По итогам торгов во вторник, 9 июля, американская технологическая корпорация Apple первой в истории достигла капитализации в 3,5 триллиона долларов. На конец торговой сессии стоимость одной акции приблизилась к 229 долларам, пишет Quartz.

Основной причиной рекордного подорожания стало сделанное месяц назад объявление о внедрении в продукты компании искусственного интеллекта (ИИ). В рамках сотрудничества с OpenAI в следующих операционных системах будет использоваться ChatGPT, а кроме того, Apple получила место в совете директоров создателя революционного чат-бота.

Начало года для компании было не самым удачным. Объявленная после долгого молчания по поводу искусственного интеллекта инициатива Apple Intelligence позволила компании опередить Microsoft.

При этом первая реакция рынка на презентацию новых продуктов с ИИ была негативной. Аналитики указывали, что Apple ничем не удивила, а поводом для роста продаж iPhone нет. Падали акции не только самой корпорации, но и ее поставщиков, однако затем инвесторы оценили нововведения.

Ранее сообщалось, что Apple собирается выпустить домашнего робота с поддержкой искусственного интеллекта. Это будет компактный девайс, который можно будет разместить на столе или любой горизонтальной поверхности. Он может заменить умную колонку HomePod, впервые выпущенную в 2018 году. Год назад корпорация представила второе поколение устройства, но, скорее всего, оно станет последним.