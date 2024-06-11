Провал презентации Apple ударил по азиатским поставщикам компании

Bloomberg: акции поставщиков Apple в Азии упали после неудачной презентации

Акции азиатских поставщиков американской Apple упали после того, как корпорация провела слабую презентацию и озвучила свои планы по искусственному интеллекту на ежегодной конференции разработчиков, пишет Bloomberg.

Зависящие в продажах от партнера на 70 процентов южнокорейская LG Innotek и китайская Luxshare Precision Industry на минимуме обвалилась на 9,5 процента и 5,56 процента соответственно, хотя к закрытию торгов падение составило 5,56 процента и 1,3 процента к концу торгов. Японская Sharp Corp. подешевела на 1,88 процента.

Бумаги Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) выросли в цене, однако этот производитель меньше зависит от Apple.

Apple провела конференцию в понедельник, 10 июня. На ней компания представила свою систему искусственного интеллекта Apple Intelligence (AI), объявила о партнерстве с OpenAI и планах интегрировать ChatGPT в голосовой помощник Siri. К закрытию торгов на бирже NASDAQ акции компании упали на 1,91 процента.

Аналитики указывают, что презентация не принесла никаких сюрпризов, а значит, поводов для пересмотра пессимистичных прогнозов по поставкам iPhone в 2024 году нет. Главной публичной реакцией на планы компании стала заявление главы Tesla и одного из соучредителей OpenAI Илона Маска о готовности запретить пользоваться iPhone в своих компаниях. По его мнению, предоставляя ChatGPT доступ к перепискам, Apple идет на недопустимое нарушение безопасности.