Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:46, 11 июня 2024Экономика

Провал презентации Apple ударил по азиатским поставщикам компании

Bloomberg: акции поставщиков Apple в Азии упали после неудачной презентации

Фото: Aly Song / Reuters

Акции азиатских поставщиков американской Apple упали после того, как корпорация провела слабую презентацию и озвучила свои планы по искусственному интеллекту на ежегодной конференции разработчиков, пишет Bloomberg.

Зависящие в продажах от партнера на 70 процентов южнокорейская LG Innotek и китайская Luxshare Precision Industry на минимуме обвалилась на 9,5 процента и 5,56 процента соответственно, хотя к закрытию торгов падение составило 5,56 процента и 1,3 процента к концу торгов. Японская Sharp Corp. подешевела на 1,88 процента.

Бумаги Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) выросли в цене, однако этот производитель меньше зависит от Apple.

Apple провела конференцию в понедельник, 10 июня. На ней компания представила свою систему искусственного интеллекта Apple Intelligence (AI), объявила о партнерстве с OpenAI и планах интегрировать ChatGPT в голосовой помощник Siri. К закрытию торгов на бирже NASDAQ акции компании упали на 1,91 процента.

Аналитики указывают, что презентация не принесла никаких сюрпризов, а значит, поводов для пересмотра пессимистичных прогнозов по поставкам iPhone в 2024 году нет. Главной публичной реакцией на планы компании стала заявление главы Tesla и одного из соучредителей OpenAI Илона Маска о готовности запретить пользоваться iPhone в своих компаниях. По его мнению, предоставляя ChatGPT доступ к перепискам, Apple идет на недопустимое нарушение безопасности.

AAPL Котировки акций от TradingView
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В России задержали чиновников за хищение 60 миллионов рублей. В их особняках нашли золотой пистолет и люксовые часы

      Американский баскетболист оказался в руднике и подписал контракт с ЦСКА

      Алиев поздравил Путина с Днем России

      Индия нарастила закупки российской нефти

      В новом продвижении армии России увидели угрозу окружения для солдат ВСУ

      Женщина вышла проверить котов и нашла в своей машине беглого преступника

      Россияне охладели к новым легковушкам

      Валя Карнавал показала лицо без макияжа

      Популярный российский блогер раскрыл свои многомиллионные заработки

      МИД Белоруссии понадеялся на новый статус в БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше