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20:38, 10 июня 2024Наука и техника

Apple представила iOS 18

Apple представила iOS 18 с новыми иконками приложений и игровым режимом

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Корпорация Apple представила на конференции WWDC новое поколение операционных систем для своих гаджетов. Мероприятие транслировали на сайте компании.

Обновленная операционная система для iPhone получила незначительный редизайн. В новой версии ОС пользователи смогут перекрашивать вид иконок приложений в любой оттенок и произвольно размещать их на экране, настраивать размеры виджетов в пункте управления, менять кнопки в углах экрана блокировки.

Пользователи из США и ряда других стран получат возможность быстро отправлять деньги касанием смартфонов. В новой версии ОС также появится игровой режим с поддержкой беспроводных наушников и игровых контроллеров. Каждое приложение в iOS 18 можно будет отдельно защитить с помощью Face ID или Touch ID.

Кроме того, в Apple полностью переделали стандартное приложение «Фото». Из медиатеки убрали вкладки, оставив основное меню и фильтр по типу контента и датам. Подборки фотографий генерируются в реальном времени.

Бета-версию iOS 18 доступна для скачивания. Публичная версия операционной системы появится на iPhone осенью.

Ранее специалисты Canalys рассказали, что корпорация Apple сохранила лидирующие позиции на мировом рынке смартфонов премиум-класса. Доля компании на рынке устройств дороже 600 долларов составила 60 процентов.

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      Андрей Ставицкий
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