Apple возглавила рынок премиальных смартфонов

Canalys: Apple сохранила долю лидера на рынке премиум-смартфонов — 60 процентов

Корпорация Apple сохранила лидирующие позиции на мировом рынке смартфонов премиум-класса. Об этом сообщает издание Huawei Central со ссылкой на отчет Canalys.

К подобным телефонам аналитики фирмы относят устройства дороже 600 долларов, или около 53 тысяч рублей. Возглавивший рынок в первом квартале 2024 года производитель iPhone получил долю 60 процентов. На второй позиции осталась Samsung с долей 25 процентов, на третьем — Huawei, которая получила долю 6 процентов.

На китайском рынке, который является крайне важным для глобальных производителей гаджетов, Apple также заняла первое место с долей 54 процента. На второй и третьей позициях остались местные корпорации Huawei и Xiaomi — их доля составила 26 и 6 процентов соответственно.

По оценкам аналитиков Canalys, в 2024 году на рынок будет отгружено 1,18 миллиарда смартфонов. Согласно долгосрочному прогнозу экспертов, к 2028 году доля 5G-устройств среди премиальных гаджетов составит 86 процентов.

Ранее аналитики IDC рассказали, что в первом квартале 2024 года рынок носимых устройств — смарт-часов, наушников и прочих гаджетов — вырос на 8,8 процента. На рынке наметился тренд на удешевление девайсов.