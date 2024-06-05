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16:06, 5 июня 2024Наука и техника

Цены на умные часы и наушники упали

IDC: рынок носимых гаджетов вырос на 8,8 %, цены снизились на 11 %

Фото: Nick Jio / Unsplash

В первом квартале 2024 года рынок носимых устройств — смарт-часов, наушников и прочих гаджетов — вырос на 8,8 процента. Об этом сообщает издание PhoneArena со ссылкой на отчет аналитической компании IDC.

По оценке специалистов, сегмент рынка успешно начал 2024 год, продемонстрировав рост. Лидером рынка осталась Apple, которая получила долю 18 процентов. Это самый низкий показатель компании за последние пять кварталов — в четвертом квартале 2023 года доля IT-гиганта составляла 25 процентов. Ниже расположились Xiaomi, Huawei и Samsung, доля остальных брендов составила 47 процентов.

Несмотря на рост рынка, ASP (average selling price, средняя стоимость продажи) снизилась на 11 процентов — эксперты отметили, что цены на носимые гаджеты падают вниз пятый квартал подряд. Это связано с экономическим кризисом и распространением устройств на развивающихся рынках — производители выпускают большое количество недорогих девайсов.

Директор по исследованиям IDC Рамон Т. Лламас отдельно выделил мелких производителей, работающих на развивающихся рынках. Он отметил, что цены на гаджеты мировых брендов непомерно высоки, поэтому здесь наиболее успешны небольшие производители.

Ранее специалисты Canalys рассказали, что корпорация Apple сохранила лидерство на рынке беспроводных наушников. В топ-3 также попали Xiaomi и Samsung.

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      Андрей Ставицкий
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