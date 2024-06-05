Названы самые популярные бренды беспроводных наушников

Ведущим производителем беспроводных наушников в мире осталась Apple

Корпорация Apple сохранила лидерство на рынке наушников TWS (True wireless stereo). Об этом сообщается в отчете аналитической компании Canalys.

В первом квартале 2024 года поставки Apple упали на 8 процентов, однако фирме удалось сохранить статус ведущего производителя носимой техники. Ее доля на глобальном рынке составила 24 процента. На второй позиции разместилась Xiaomi, которая сместила с этого места Samsung — китайская корпорация получила долю 8 процентов. Чуть меньше 8 процентов составила доля Samsung.

В топ-5 брендов беспроводных наушников попала китайская Huawei, которая получила долю 5 процентов. По словам специалистов, это произошло из-за того, что IT-гигант нарастил поставки на 71 процент за год.

За прошедший год рынок TWS-наушников немного вырос — на 6 процентов. Поставки гарнитур составили около 90 миллионов единиц. «Игроки активно ищут новые возможности, диверсифицируя линейки продуктов и совершенствуя сегментацию рынка», — отметила менеджер по исследованиям Canalys Синтия Чен. По ее словам, рынок беспроводных наушников находится в начальной стадии роста.

Ранее специалисты Counterpoint Research заявили, что Huawei опередила Samsung на рынке складных смартфонов. Китайская корпорация за год увеличила поставки устройств на 257 процентов и получила долю 35 процентов.