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06:30, 1 июня 2024Наука и техника

На рынке складных смартфонов сменился лидер

Counterpoint Research: Huawei опередила Samsung на рынке складных смартфонов

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

На глобальном рынке складных смартфонов поменялся лидер. Об этом сообщается в отчете Counterpoint Research за первый квартал 2024 года.

По информации аналитиков, в первом квартале рынок вырос на 49 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это рекордный показатель за последние шесть кварталов. Лидером сегмента оказалась китайская корпорация Huawei, которая за год увеличила поставки на 257 процентов и получила долю 35 процентов.

На второй позиции оказалась корейская компания Samsung, которая до этого постоянно оставалась лидером рынка складных устройств. За год поставки смартфонов сократились на 42 процента, доля рынка IT-гиганта — 23 процента.

В топ-4 также попали китайские Honor и Motorola. Компания Honor получила долю 12 процентов, нарастив поставки на 460 процентов. Корпорация Motorola получила долю 11 процентов. За прошедший год поставки ее устройств увеличились на 1473 процента.

Аналитики Counterpoint Research также заметили, что на рынке стали более популярны складные смартфоны, имеющие форм-фактор «книжки». Подобные устройства получили долю 55 процентов.

В конце мая несколько инсайдеров спрогнозировали выход первого ноутбука Apple со складным дисплеем в 2026 году. Девайс будет стоить порядка 3-4 тысяч долларов.

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      Андрей Ставицкий
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