Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:07, 24 мая 2024Наука и техника

Раскрыт первый складной компьютер от Apple

MacRumors: складной и очень дорогой ноутбук Apple получит 18,8-дюймовый экран

Фото: Astropad

Несколько инсайдеров спрогнозировали выход первого ноутбука Apple со складным дисплеем в 2026 году. Об этом сообщает издание MacRumors.

По словам авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко, девайс будет иметь экран на 18,8 или 20,2 дюймов. Аналитик Росс Янг рассказал, что первый складной MacBook выйдет с 18,8-дюймовым дисплеем. Ожидается, что в сложенном состоянии размеры компьютера будут аналогичны габаритам современных ноутбуков с экраном на 13 или 14 дюймов.

Из раскрытых данных Мин-Чи Ко также следует, что складной дисплей компьютера окажется сложной технической конструкцией. Обращая внимание на этот факт, специалист заявил, что ноутбук будет очень дорогим. Вероятно, он будет стоить на уровне очков смешанной реальности Vision Pro, оцененных в 3499 долларов, или около 317 тысяч рублей.

Модель будет оснащена процессором нового поколения M5. Также, скорее всего, девайс получит виртуальную клавиатуру, хотя финальный дизайн складного MacBook еще обсуждается.

В начале мая аналитик Haitong International Securities Джефф Пу заявил, что корпорация Apple запланировала выпуск первых устройств со складным дисплеем. Первым девайсом окажется складной планшет, который появится в 2025 году.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Россия готова к переговорам с Украиной при одном условии. В чем оно заключается?

      Любовь к кебабам помогла девушке найти счастье в личной жизни

      Миллионы россиян проявили интерес к выставке-форуму «Россия» на ВДНХ

      Названы сроки сборки образца российско-белорусского самолета

      Звезда «Слова пацана» возглавил рейтинг Forbes «30 до 30»

      МИД России заявил об ознакомлении с проектом коммюнике саммита по Украине

      Подруга Киркорова оценила вокальные данные Пугачевой

      На Украине снова разрешили называть российских военных «орками» в СМИ

      Российского подростка задержали за распространение фото обнаженной девочки

      В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше