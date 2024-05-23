Раскрыт первый складной компьютер от Apple

MacRumors: складной и очень дорогой ноутбук Apple получит 18,8-дюймовый экран

Несколько инсайдеров спрогнозировали выход первого ноутбука Apple со складным дисплеем в 2026 году. Об этом сообщает издание MacRumors.

По словам авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко, девайс будет иметь экран на 18,8 или 20,2 дюймов. Аналитик Росс Янг рассказал, что первый складной MacBook выйдет с 18,8-дюймовым дисплеем. Ожидается, что в сложенном состоянии размеры компьютера будут аналогичны габаритам современных ноутбуков с экраном на 13 или 14 дюймов.

Из раскрытых данных Мин-Чи Ко также следует, что складной дисплей компьютера окажется сложной технической конструкцией. Обращая внимание на этот факт, специалист заявил, что ноутбук будет очень дорогим. Вероятно, он будет стоить на уровне очков смешанной реальности Vision Pro, оцененных в 3499 долларов, или около 317 тысяч рублей.

Модель будет оснащена процессором нового поколения M5. Также, скорее всего, девайс получит виртуальную клавиатуру, хотя финальный дизайн складного MacBook еще обсуждается.

В начале мая аналитик Haitong International Securities Джефф Пу заявил, что корпорация Apple запланировала выпуск первых устройств со складным дисплеем. Первым девайсом окажется складной планшет, который появится в 2025 году.