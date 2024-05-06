Раскрыты сроки выхода складных гаджетов Apple
Корпорация Apple запланировала выпуск первых устройств со складным дисплеем. Об этом сообщает издание 9to5Mac со ссылкой на аналитика Haitong International Securities Джеффа Пу.
По информации Пу, в компании заметно ускорили разработку складных девайсов. Инсайдер заявил, что первым подобным устройством окажется складной планшет, выпуск которого запланировали на 2025 год. Также автор раскрыл сроки выхода складного iPhone — аппарат появится в конце 2026 года.
Джефф Пу отметил, что в Apple настроили цепочку поставок компонентов для новых гаджетов. Благодаря этому стало возможным запланировать сроки выхода устройств. По словам специалиста, в компании рассматривают два форм-фактора первого складного смартфона — с экраном 7,9 и 8,3 дюйма. Для сравнения, актуальный флагман iPhone 15 Pro Max имеет дисплей на 6,7 дюймов.
Журналисты издания 9to5Mac заявили, что к инсайду Джеффа Пу стоит отнестись с некоторыми скепсисом. По их словам, описанные специалистом сроки «невероятно агрессивны» и не подтверждены другими источниками.
В начале марта авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко рассказал, что компания Apple начала разработку первого складного ноутбука. Активная фаза производства устройства должна начаться в 2027 году.