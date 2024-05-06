Раскрыты сроки выхода складных гаджетов Apple

9to5Mac: Apple выпустит складной планшет в 2025-м, складной смартфон — 2026 году

Корпорация Apple запланировала выпуск первых устройств со складным дисплеем. Об этом сообщает издание 9to5Mac со ссылкой на аналитика Haitong International Securities Джеффа Пу.

По информации Пу, в компании заметно ускорили разработку складных девайсов. Инсайдер заявил, что первым подобным устройством окажется складной планшет, выпуск которого запланировали на 2025 год. Также автор раскрыл сроки выхода складного iPhone — аппарат появится в конце 2026 года.

Джефф Пу отметил, что в Apple настроили цепочку поставок компонентов для новых гаджетов. Благодаря этому стало возможным запланировать сроки выхода устройств. По словам специалиста, в компании рассматривают два форм-фактора первого складного смартфона — с экраном 7,9 и 8,3 дюйма. Для сравнения, актуальный флагман iPhone 15 Pro Max имеет дисплей на 6,7 дюймов.

Журналисты издания 9to5Mac заявили, что к инсайду Джеффа Пу стоит отнестись с некоторыми скепсисом. По их словам, описанные специалистом сроки «невероятно агрессивны» и не подтверждены другими источниками.

В начале марта авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко рассказал, что компания Apple начала разработку первого складного ноутбука. Активная фаза производства устройства должна начаться в 2027 году.