Apple выпустит ноутбук со складным дисплеем

9to5Mac: Apple представит ноутбук со складным дисплеем не раньше 2027 года

Компания Apple начала разработку первого складного ноутбука бренда. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

По информации инсайдера Мин-Чи Ко, в корпорации активно изучают варианты гаджетов со складным дисплеем. Причем устройством с наиболее четким графиком разработки Ко назвал MacBook, который будет иметь гибкий экран. Гаджет должен выйти с 20,3-дюймовым дисплеем.

Активная фаза производства устройства должна начаться в 2027-м. Соответственно, компания выпустит складной MacBook не раньше этого года. Также специалист считает, что в ближайшие годы фирма не представит ни складной iPhone, ни складной iPad.

Журналисты медиа напомнили, что в 2022 году аналитик Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг сообщал, что Apple изучает рынок складных ноутбуков. В том же году обозреватель Bloomberg Марк Гурман говорил, что в Apple заинтересовались выпуском MacBook со складным 20-дюймовым экраном.

В конце февраля инсайдеры рассказали, что компания Apple приостановила процесс разработки и производства первого складного iPhone. В ходе проверки выяснилось, что ни один из прототипов устройства не соответствует фирменным стандартам качества.