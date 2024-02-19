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11:01, 19 февраля 2024Наука и техника

Apple приостановила разработку складного iPhone

MacRumors: Apple остановила разработку складного iPhone из-за низкого качества

Фото: Unsplash

Компания Apple приостановила процесс разработки и производства первого складного iPhone. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа сослались на публикацию в Weibo известного китайского инсайдера под ником Fixed Focus Digital. По его словам, в корпорации на время прекратили работу над созданием смартфона с гибким дисплеем. Специалист рассказал, что инженеры IT-гиганта длительное время тщательно тестировали концептуальные образцы устройства.

В ходе проверки выяснилось, что ни один из прототипов не отвечает стандартам качества Apple. В частности, последние складные панели от Samsung сломались через несколько дней активного тестирования. В корпорации решили, что будут ожидать появления более прочного гибкого дисплея.

По словам журналистов MacRumors, специалисты Apple могли работать над первым складным смартфоном с 2016 года. Параллельно с разработкой устройства в корпорации тестировали складные аппараты конкурентных брендов.

В начале февраля источники издания The Information рассказали, что корпорация Apple продолжает активно изучать складные смартфоны. Уточняется, что инженеры разрабатывают аппарат, который был бы вдвое тоньше актуальных моделей iPhone.

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      Андрей Ставицкий
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