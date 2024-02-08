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09:42, 8 февраля 2024Наука и техника

Раскрыт складной смартфон Apple

The Information: с 2018 года Apple создала два прототипа складного iPhone

Кадр: Wylsacom / YouTube

Корпорация Apple продолжает активно изучать складные смартфоны. Об этом сообщает издание The Information.

Согласно источникам медиа, в компании с 2018 года разрабатывают первый складной iPhone, хотя никак не комментируют работу над смартфоном. Инженеры Apple создали как минимум два прототипа, каждый из которых имеет форм-фактор раскладушки.

Из раскрытых инсайдерами данных, IT-гигант недавно взаимодействовал с производителями из Азии для поставки компонентов складных устройств. Однако авторы The Information отметили, что в компании могут отменить проект, если качество девайсов не будет устраивать руководителей Apple.

Уточняется, что инженеры разрабатывают смартфон, который был бы вдвое тоньше актуальных моделей iPhone — для того, чтобы в сложенным состоянии он не был слишком большим. Также инсайдеры выяснили, что Apple закончила проект складного iPhone в 2020 году, но отменила его из-за низкого качества устройства. В настоящий момент специалисты корпорации сконцентрированы на разработке первого складного планшета.

В начале февраля журналисты The Elec рассказали, что корпорация Apple выйдет на рынок гаджетов со складным экраном не раньше 2026 года. Компания выпустит планшет, который получит дисплей с диагональю 7-8 дюймов.

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      Андрей Ставицкий
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