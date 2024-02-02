Раскрыты сроки выхода первого складного гаджета Apple

The Elec: Apple представит складной планшет не раньше 2026 года

Корпорация Apple выйдет на рынок гаджетов со складным экраном не раньше 2026 года. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

Согласно информации журналистов, компания рассматривает возможность выпуска своего первого складного аппарата. Им должен оказаться планшет, который заменит собой iPad mini. Устройство будет иметь дисплей с диагональю 7-8 дюймов. Для сравнения, актуальный iPad mini имеет экран на 8,3 дюйма. Также инсайдеры раскрыли сроки выхода девайса — он появится в 2026 или 2027 годах.

Будущий аппарат получит гибкую переднюю панель на основе OLED. Сообщается, что партнеры американской корпорации — Samsung Display и LG Display — уже отправили Apple первые образцы гибких экранов на 7 и 8 дюймов. Вероятнее всего, Samsung окажется главным поставщиком деталей.

В настоящий момент Apple и Samsung расходятся в представляениях о том, какой должна быть конструкция складного дисплея. Представители компаний обсуждают, как получить экран, который сохранит прочность и другие качества на долгие годы.

Кроме компактного планшета Apple работает над 20,5-дюймовым складным устройством. Производство складного iPhone не обсуждается.

В конце января стало известно, что корпорация Samsung запланировала выход доступного складного смартфона в 2024 году. Девайс окажется недорогой версией смартфона-планшета Galaxy Z Fold.