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20:28, 24 января 2024Наука и техника

Раскрыт недорогой складной смартфон Samsung

The Elec: Samsung выпустит недорогую версию складного Galaxy Z Fold в 2024 году

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Южнокорейская корпорация Samsung запланировала выход доступного складного смартфона в 2024 году. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

Из раскрытых данных следует, что в компании намерены представить доступный раскладной телефон во второй половине 2024 года. Девайс окажется недорогой версией Galaxy Z Fold — смартфона-планшета, первая модель которого появилась в 2019 году.

Главной причиной выпуска дешевого складного устройства специалисты назвали высокую конкуренцию на китайском рынке, которую навязывают местные производители. Последние готовы представлять флагманские складные девайсы, которые заметно дешевле моделей Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip.

При этом в компании не собираются разрабатывать доступную версию раскладушки Galaxy Z Flip. Специалисты The Elec полагают, что модель достаточно устоялась на рынке и не нуждается в выходе дешевой модификации.

В июле 2023 года глава Samsung Mobile Т.М. Ро заявил, что его компания «сделает скачок» в ценообразовании складных устройств. Журналисты издания Digit предположили, что таким образом в корейской корпорации намекнули на выход дешевых складных смартфонов в будущем.

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      Андрей Ставицкий
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