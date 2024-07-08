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11:01, 9 июля 2024Наука и техника

Apple выпустит настольного робота с ИИ

Bloomberg: Apple представит робота — первое домашнее устройство с ИИ

Фото: Aly Song / Reuters

Корпорация Apple собралась выпустить домашнего робота. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, в компании определились с первым устройством с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) для использования дома. Им должен оказаться робот — компактный девайс, который можно будет разместить на столе или любой горизонтальной поверхности.

Гурман отметил, что предсказывал появление робота еще в апреле. Тогда специалист рассказывал, что представленный Apple робот мог бы помогать пользователям по дому, выполняя различные поручения.

В материале говорится, что робот может заменить умную колонку HomePod — другой домашний девайс Apple. Компания впервые выпустила HomePod в 2018 году, в 2023 году было представлено второе поколение устройства. Судя по всему, Apple не собирается больше обновлять гаджет.

По мнению Марка Гурмана, Apple не представит домашнего робота в ближайшее время, так как его разработка началась недавно. Есть вероятность, что устройство будет поддерживать функции Apple Intelligence.

Ранее аналитики IDC назвали категорию смартфонов с поддержкой искусственного интеллекта самой быстрорастущей на рынке мобильных устройств. Специалисты считают, что в ближайшие четыре года на рынок будет отгружено 912 миллионов подобных девайсов.

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      Андрей Ставицкий
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