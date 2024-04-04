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18:27, 4 апреля 2024Наука и техника

Apple задумала выпустить умного робота

Bloomberg: Apple начала разработку персонального робота для дома

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Корпорация Apple задумалась о производстве персональных роботов для домашнего использования. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации инсайдеров, в компании работают команды, занимающиеся изучением индустрии персональной робототехники. Потенциально домашний робот может стать следующим важным изобретением Apple. Разработка робота находится в начальной стадии.

В материале говорится, что робот мог бы помогать пользователям по дому, выполняя различные поручения. Параллельно инженеры работают над выпуском умного дисплея, который стал бы центром управления.

Журналисты Bloomberg отметили, что незадолго до отмены амбициозного проекта по выпуску электрокара с автопилотом Apple сообщила своим топ-менеджерам, что будет концентрироваться вокруг автомобилестроения, домашних гаджетов и устройств смешанной реальности. Специалисты предположили, что так как Apple отменила выпуск электромобиля, представила первый продукт смешанной реальности, поэтому, вероятно, теперь займется домашними роботами.

По информации источников, Apple задумывалась над производством персональных роботов еще несколько лет назад. Однако тогда в компании решили, что стоимость подобного девайса вряд ли окажется привлекательной для потребителей.

Ранее инженеры Apple рассказали о модели ИИ, которая превосходит GPT-4. По их словам, интегрированная с устройством модель способна учитывать контент, отображаемый на экране.

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      Андрей Ставицкий
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