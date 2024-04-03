Apple заявила о прорыве в области ИИ

Инженеры Apple рассказали о модели ИИ, которая превосходит GPT-4

Специалисты корпорации Apple рассказали о создании модели, которая обеспечит прорыв в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сервере препринтов arXiv.

В материале ученые заявили, что интегрированная с потребительскими устройствами модель способна учитывать контент, отображаемый на экране. По их словам, это позволит ИИ более точно понимать, какой запрос формирует пользователь и что он хочет узнать или получить.

Специалисты компании подчеркнули, что их разработка в области ИИ уже превосходит GPT-4 — модель, на основе которой построена актуальная версия чат-бота ChatGPT. «Имея в своем распоряжении такую возможность, можно предположить, что Siri сможет, наконец, пошатнуть свою репутацию некачественного цифрового помощника», — отреагировали на исследование журналисты издания TechRadar.

Ожидается, что Apple сможет продемонстрировать новую модель на конференции WWDC 2024, которая состоится 10 июня. В этот день компания должна представить новые версии операционных систем для iPhone и других устройств.

В начале марта руководитель Apple Тим Кук пообещал, что в 2024 году IT-гигант представит технологию, которая «расширит горизонты генеративного ИИ». Новые инструменты ИИ могут появиться на смартфонах и других девайсах бренда.