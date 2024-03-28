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00:30, 28 марта 2024Наука и техника

Apple назвала дату анонса iOS 18

WWDC 2024 с возможным анонсом iOS 18 состоится 10 июня

Фото: Cfoto / Shutterstock / Fotodom

Компания Apple назвала дату летней конференции WWDC 2024. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Согласно информации от Apple, мероприятие начнется 10 июня и продлится до 14 июня включительно. На WWDC, возможно, представят iOS 18 и другие операционные системы — iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 и VisionOS 2.

35-я ежегодная конференция разработчиков состоится в Apple Park, расположенном на территории штаб-квартиры компании. Apple пригласит разработчиков для очного участия, также мероприятие будут транслировать в интернете.

Журналисты издания The Verge обратили внимание на сообщение в X вице-президента Apple по маркетингу Грега Джосвиака, который заявил, что WWDC будет «совершенно невероятным» (Absolutely Incredible). По мнению авторов, заглавные буквы AI (Artificial Intelligence) в словах означают, что мероприятие будет посвящено искусственному интеллекту (ИИ).

Ранее инсайдеры рассказали, что компания Apple предложит пользователям iOS 18 произвольно настраивать расположение иконок на рабочем столе. В настоящий момент пользователи iPhone могут свободно расставлять иконки на экране только с помощью сторонних программ.

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      Андрей Ставицкий
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