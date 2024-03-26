Раскрыты подробности iOS 18
Компания Apple предложит пользователям iOS 18 произвольно настраивать расположение иконок на рабочем столе. Об этом сообщает издание MacRumors.
Как стало известно источникам медиа, в новой версии iOS пользователи смогут располагать ярлыки приложений по своему усмотрению. Так, в настоящий момент экран имеет невидимую сетку, к которой привязаны иконки. В обновлении появится больше свободы действий: так, между ярлыками можно будет оставлять пустое пространство.
Журналисты издания отметили, что первым о нововведениях рассказал обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Однако он не раскрыл точные подробности. В настоящий момент пользователи iPhone могут свободно расставлять иконки на экране только с помощью сторонних программ.
В материале говорится, что новая функция будет соответствовать iOS 18, которую многие эксперты называют крупнейшим обновлением ОС за последние несколько лет. Анонс iOS 18 ожидается летом на конференции WWDC, полноценный выход — осенью.
Ранее источники WSJ рассказали, что в смартфоны Apple могут интегрировать искусственный интеллект (ИИ) китайской разработки. Чат-бот будет работать на мощностях корпорации Baidu.