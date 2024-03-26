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10:36, 26 марта 2024Наука и техника

Раскрыты подробности iOS 18

MacRumors: пользователи iOS 18 смогут настроить расположение иконок на экране

Фото: Unsplash

Компания Apple предложит пользователям iOS 18 произвольно настраивать расположение иконок на рабочем столе. Об этом сообщает издание MacRumors.

Как стало известно источникам медиа, в новой версии iOS пользователи смогут располагать ярлыки приложений по своему усмотрению. Так, в настоящий момент экран имеет невидимую сетку, к которой привязаны иконки. В обновлении появится больше свободы действий: так, между ярлыками можно будет оставлять пустое пространство.

Журналисты издания отметили, что первым о нововведениях рассказал обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Однако он не раскрыл точные подробности. В настоящий момент пользователи iPhone могут свободно расставлять иконки на экране только с помощью сторонних программ.

В материале говорится, что новая функция будет соответствовать iOS 18, которую многие эксперты называют крупнейшим обновлением ОС за последние несколько лет. Анонс iOS 18 ожидается летом на конференции WWDC, полноценный выход — осенью.

Ранее источники WSJ рассказали, что в смартфоны Apple могут интегрировать искусственный интеллект (ИИ) китайской разработки. Чат-бот будет работать на мощностях корпорации Baidu.

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      Андрей Ставицкий
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