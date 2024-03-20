Раскрыта дата выхода iOS 18

MacRumors: iOS 18 представят на WWDC, которая пройдет с 3 по 7 июня

Журналисты издания MacRumors на основе открытых данных предсказали дату анонса iOS 18. Об этом сообщается на сайте медиа.

Авторы портала проанализировали даты проведения предыдущих конференций разработчиков Apple и заявили, что WWDC 2024, скорее всего, пройдет в период с 3 по 7 июня. Впрочем, компания может провести мероприятие с 10 по 14 июня. На конференции ожидается выход iOS 18 — нового поколения операционной системы для iPhone.

Так, в 2023 году Apple проводила мероприятие с 5 по 9 июня, в 2022 году — с 6 по 10 июня, в 2021 году — с 7 по 11 июня. День, в который корпорация называет дату WWDC, чаще всего приходится на март или апрель. Так, в 2023 году Apple объявила о WWDC 29 марта, в 2022 году — 5 апреля, в 2021 году — 30 марта. Скорее всего, дату мероприятия раскроют в период с 26 по 29 марта.

На мероприятии, кроме анонса iOS 18, журналисты ожидают представление iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18, HomePod Software 18 и VisionOS 2. Бета-версии операционных систем будут доступны для разработчиков сразу же.

В конце февраля инсайдеры рассказали, что следующую операционную систему Apple получат iPhone с процессором A12 Bionic и более новые устройства. Таким образом, iOS 18 выйдет на iPhone Xs и iPhone Xr, а также более актуальных смартфонах.