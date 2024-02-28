Названы совместимые с iOS 18 смартфоны

MacRumors: iOS 18 получат iPhone Xs, iPhone Xr и более новые устройства

Следующую операционную систему Apple получат iPhone с процессором A12 Bionic и более новые устройства. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа сослались на авторитетного инсайдера, пожелавшего остаться анонимным. По его информации, iOS 18 можно будет установить на iPhone Xs и iPhone Xr, вышедшие в 2018 году. Эти аппараты получили процессор A12 Bionic.

Соответственно, iOS 18 получат девайсы серий iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 и iPhone 15. Также ОС будет доступна на iPhone SE второго и третьего поколений. Журналисты обратили внимание, что инсайдер назвал те же устройства, которые совместимы с iOS 17, вышедшей в 2023 году.

С сентября 2019 года мобильную операционную систему Apple разделили на iOS и iPadOS — системы для смартфонов и планшетов. Источники полагают, что новую iPadOS получат iPad 2020 года выпуска, iPad mini 2019 года выпуска, iPad Air 2019 года выпуска, iPad Pro 2018 года выпуска, а также более новые гаджеты. Анонс iOS 18 ожидается летом, публичная версия должна выйти в сентябре-октябре.

В конце января обозреватель Bloomberg Марк Гурман рассказал, что в iOS 18 появится поддержка RCS-сообщений и «более умная» Siri. Кроме того, в ОС добавят поддержку фото и видео в более высоком разрешении, аудиосообщения, индикаторы набора текста.