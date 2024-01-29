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12:57, 29 января 2024Наука и техника

Раскрыты подробности об iOS 18

Bloomberg: iOS 18 окажется крупнейшим обновлением ОС в истории iPhone

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

В iOS 18 появится поддержка RCS-сообщений и «более умная» Siri. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам аналитика Марка Гурмана, в Apple будущую iOS называют крупнейшим обновлением ОС для iPhone в последние годы или даже самым главным апдейтом в истории экосистемы. В числе основных функций iOS 18 Гурман назвал поддержку нового стандарта по обмену текстовыми сообщениями RCS (Rich Communication Services) и улучшенный с помощью искусственного интеллекта (ИИ) голосовой помощник Siri.

Гурман раскрыл подробности о том, что виртуальный ассистент Siri будет работать на базе больших языковых моделей, что позволит инструменту автоматизировать сложные задачи. Сервис также будет интегрирован с приложением «Команды» (Shortcuts), который позволяет автоматизировать процессы на iPhone.

Также в iOS 18 появится поддержка фото и видео в более высоком разрешении, аудиосообщения, индикаторы набора текста, улучшенные групповые чаты и обновленная функция шифрования сообщений. Релиз операционной системы ожидается в сентябре.

В декабре 2023 года журналисты издания 9to5Mac перечислили основные особенности новой iOS. В числе прочих ОС получит редизайн интерфейса и новые умные плейлисты в Apple Music.

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      Андрей Ставицкий
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