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18:45, 5 декабря 2023Наука и техника

Перечислены основные функции iOS 18

9to5Mac: iOS 18 получит расширенные функции ИИ и поддержку RCS-сообщений

Фото: Marwan Abdalah / Unsplash

Журналисты издания 9to5Mac перечислили основные особенности новой iOS. Об этом сообщается на сайте медиа.

Авторы портала собрали информацию об iOS 18, которая должна выйти осенью 2024 года. В первую очередь специалисты отметили, что Apple уже начала работу над операционной системой — в ноябре компания запустила первый этап разработки. Новую ОС должны анонсировать на летнем мероприятии WWDC.

Важной функцией новой iOS окажется расширенная поддержка искусственного интеллекта (ИИ). Так, появится более интеллектуальная версия помощника Siri, стоит ожидать интеграции ИИ с сервисом «Сообщения» и новые умные плейлисты в Apple Music. Кроме того, iOS 18 получит поддержку RCS (Rich Communication Services) — нового стандарта по обмену текстовыми сообщениями, который заменит SMS и MMS.

Кроме того, специалисты Apple должны провести редизайн операционной системы. По информации инсайдеров, обновление будет включать в себя «крупные новые функции, а также улучшения безопасности и производительности».

В начале декабря инсайдеры сообщили, что следующая версия операционной системы от Microsoft выйдет в середине 2024 года. По словам аналитиков The Commercial Times, релиз Windows 12 должен положительно повлиять на продажи компьютеров.

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      Андрей Ставицкий
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