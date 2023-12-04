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16:21, 4 декабря 2023Наука и техника

Раскрыта дата выхода Windows 12

The Commercial Times: Windows 12 представят в июне 2024 года

Фото: Rezvani / Unsplash

Следующая версия операционной системы от Microsoft выйдет в середине 2024 года. Об этом сообщает тайваньское издание The Commercial Times.

По информации инсайдеров медиа, Windows 12 представят в июне 2024 года. Есть вероятность, что операционную систему покажут 24 июня — в этот же день в 2021 году Microsoft провела презентацию и раскрыла Windows 11.

В материале говорится, что о сроках запусках операционной системы нового поколения уже знают руководители ведущих фирм по производству компьютеров. В частности, в Acer, Quanta, MSI и Gigabyte уже якобы с воодушевлением встретили новость о выпуске ОС.

По словам специалистов The Commercial Times, релиз Windows 12 должен положительным образом повлиять на продажу ПК. Это связано с тем, что ОС будет глубоко интегрирована с искусственным интеллектом, для корректной работы с которым необходим новый производительный компьютер.

В октябре источники издания Windows Latest рассказали, что компания Microsoft начала работу над упрощенной версией своей операционной системы Windows. Релиз новой ОС состоится после выпуска Windows 12 в 2024 году.

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      Андрей Ставицкий
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