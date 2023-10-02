Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:46, 2 октября 2023Наука и техника

Microsoft выпустит упрощенную версию Windows

Windows Latest: Microsoft выпустит облегченную версию Windows 12

Фото: Unsplash

Компания Microsoft начала работу над упрощенной версией своей операционной системы Windows. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Осведомленные источники рассказали журналистам медиа, что американская корпорация намерена выпустить облегченную версию своей ОС. Выход системы, скорее всего, состоится после релиза Windows 12. По словам инсайдеров, ОС будет работать на недорогих компьютерах и ориентирована на облачные функции.

В материале говорится, что таким образом в компании готовят ответ Chrome OS от Google. В центре такой операционной системы окажутся браузер Microsoft Edge и искусственный интеллект. Главным образом новую ОС будут предлагать школьникам, студентам и образовательным учреждениям. Также система должна быть востребована на развивающихся рынках.

Журналисты издания напомнили, что Microsoft неоднократно пыталась разработать облегченную операционную систему. Одной из последних попыток стала Windows 10X, работу над которой прекратили весной 2021 года.

В июле инсайдеры рассказали, что корпорация Microsoft запланировала представить ОС Windows нового поколения в конце 2024 года. Публичная версия Windows 12 должна появиться в начале 2025-го.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    Молдавия отказалась закупать газ у России

    Россияне назвали главную цель перед выходом на пенсию

    Назван срок завершения скоростной трассы между Москвой и Петерубргом

    Дочь Резцовой назвала причины своего перехода в сборную Финляндии по биатлону

    «Патриоты России» извинились за публикацию о чеченском отряде «Ахмат»

    Режиссер «Гардемаринов» устроила конфликт на красной дорожке премьеры

    В США заявили о потере силы сдерживания против России

    Ирина Шейк возмутила фанатов постаревшим видом на модном показе

    Глава МИД Италии отреагировал на принятие США бюджета без поддержки Киева

    Microsoft выпустит упрощенную версию Windows

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости