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14:06, 7 июля 2023Наука и техника

Названы сроки выхода Windows 12

Windows Latest: Microsoft выпустит публичную версию Windows 12 в 2025 году

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Корпорация Microsoft запланировала представить ОС Windows нового поколения в конце 2024 года. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты медиа рассказали, что американский IT-гигант должен анонсировать Windows 12 в третьем квартале 2024 года. Также инсайдеры назвали сроки выхода операционной системы — по информации источников, компания выпустит публичную версию ОС в 2025 году.

По словам авторов портала, Microsoft еще не рассказывала о разработке операционной системы, хотя могла намекнуть, что занимается ее созданием. На конференции Ignite 2023 Microsoft случайно продемонстрировала слайд с ОС, имеющей плавающую панель задач — подобная отсутствует в Windows 11. Кроме того, ранее появились сообщения, что Intel и AMD работают с Microsoft, чтобы интегрировать в системе новые возможности искусственного интеллекта.

В материале говорится, что ОС нового поколения фигурирует в отчетах под кодовым названием «Прототип Next Valley». По словам инсайдеров, высока вероятность, что новую систему назовут именно Windows 12.

В марте инсайдеры рассказали, что следующая операционная система от Microsoft будет иметь более строгие системные требования. Для запуска Windows 12 компьютеры должны будут иметь минимум восемь гигабайт оперативной памяти.

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    Андрей Ставицкий
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