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06:30, 28 марта 2023Наука и техника

Раскрыты системные требования Windows 12

Инсайдер: Windows 12 потребует минимум 8 гигабайт оперативной памяти для запуска

Фото: Annette Riedl / dpa-Zentralbild / Globallookpress.com

Следующая операционная система от Microsoft будет иметь более строгие системные требования. Об этом сообщили авторы немецкого блога Deskmodder.

Согласно раскрытой информации инсайдеров, для запуска Windows 12 будет необходим компьютер, имеющий минимум 8 гигабайт оперативной памяти. Для сравнения, актуальной Windows 11 необходимо не менее 4 гигабайт оперативной памяти. В материале говорится, что больший объем ОЗУ будет обеспечивать более плавную работу сервиса Microsoft Cloud PC.

При этом требования к процессору останутся прежними — 64-разрядный чип, работаюший на частоте не менее 1000 мегагерц. Вероятнее всего, для хранения ОС будет достаточно накопителя емкостью от 64 гигабайт.

«Судя по общим спецификациям, очевидно, что большинство пользователей, работающих на Windows 11, смогут перейти на Windows 12», — отметили авторы. По словам специалистов, в Microsoft решили не внедрять новые требования к безопасности предназначенного для установки ОС компьютера.

В сентября 2022 года журналисты издания XDA Developers предположили, что Windows 12 выйдет в 2024 году. Специалисты объяснили, что это может быть связано с тем, что Microsoft перешла на трехлетний цикл обновления своих систем.

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Андрей Ставицкий
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