Microsoft похоронила Windows 10X

Microsoft отказалась выпускать специальную версию Windows. Об этом сообщается в блоге на сайте компании.

Американский IT-гигант не намерен выпускать облегченную версию своей операционной системы. О том, что Windows 10X «похоронена», заявил вице-президент компании Джон Кейбл (John Cable). «После годичного изучения и общения с клиентами мы поняли, что наработки 10X могут быть полезны во многих отношениях и позволят обслужить большее количество клиентов, чем мы изначально полагали», — заметил Кейбл. Однако в данный момент в Microsoft не видят необходимости воплощать эти наработки в виде отдельного продукта.

Материалы по теме Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

Джон Кейбл отметил, что большая часть присущих 10X особенностей уже воплотилась в бета-версии Windows 10 и доступна для ознакомления. В компании не хотят разделять пользователей классической Windows и специальной версии ОС на две части. При этом в заявлении не говорится, что Microsoft окончательно прекращает разработку особой версии операционной системы — вероятно, к идее выпуска отдельного продукта могут вернуться позднее.

По словам топ-менеджера компании, принятое решение демонстрирует продуктивность инженеров Microsoft и отражает ориентацию на потребности клиентов.

По слухам, в ходе разработки 10X Microsoft неоднократно меняла позиционирование продукта. В первую очередь ОС была ориентирована на компьютеры с двумя экранами, затем в компании решили выпустить полноценного конкурента Chrome OS и создать упрощенную операционную систему для низкопроизводительных ПК.

О планах Microsoft отказаться от выпуска Windows 10X стало известно в середине мая. В частности, осведомленный с планами корпорации блогер Зак Боуден рассказал, что разработку ОС прикрыли в феврале.