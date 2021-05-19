Раскрыт новый дизайн Windows

Обновленная Windows 10 получит визуальные особенности отмененной операционной системы от Microsoft. Об этом сообщает издание Windows Latest.

По информации источников, в Microsoft начали тестировать новый интерфейс, который должен дебютировать в масштабном обновлении Sun Valley («Солнечная долина»). К наиболее заметным элементами относятся переработанный Центр действий и окна приложений с закругленными углами. Новый интерфейс недоступен по умолчанию для сторонних разработчиков, однако может быть активирован в бета-версиях Windows 10.

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Согласно раскрытым данным, в популярной операционной системе появится новый Центр действий, который находится в правом нижнем углу рабочего стола. Он вызывается по клику и может быть свернут по движению курсора вниз. Подобная опция была добавлена в Windows 10X: предполагалось, что пользователи будут сворачивать и разворачивать Центр действий жестами, двигая пальцами по сенсорному экрану ноутбука.

В бета-версию Windows 10 также были добавлены плавающие элементы системы. Например, диалоговые окна и меню располагаются не вплотную к панели задач, а немного выше.

Публичный релиз новой версии Windows под названием «Солнечная долина» или 21H2 ожидается осенью.

Ранее источники сообщили, что в Microsoft приняли решение отказаться от выпуска неоднократно отложенной ОС Windows 10X. В компании полагают, что новая ОС имеет много общего с классической Windows 10, и одновременное наличие идентичных продуктов в линейке будет вводить пользователя в заблуждение.