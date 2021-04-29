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Раскрыт новый дизайн Windows

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Изображение: Windows Latest

В новой версии операционной системы от Microsoft обнаружили «плавающие окна». Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты изучили слитую в сеть бета-версию Windows 10, в которой обнаружили очередное дизайнерское нововведение. Как оказалось, в будущей версии ОС меню «Пуск» будет находиться на некотором отдалении от панели задач. Таким образом, меню будет как бы «плавать» над остальными элементами графического интерфейса. В актуальных сборках Windows меню и панель уведомлений составляют единое целое.

Аналогичный дизайн будет применен и в других элементах ОС. Например, в Action Center, меню «Часы» и разделе настроек Wi-Fi. В настоящий момент опция, которая активирует «плавающий дизайн», скрыта и не может быть настроена. Также специалисты не обнаружили в настройках параметров, которые позволяли бы отключить обновленное меню. В этой связи журналисты считают, что новый дизайн будет развернут принудительно для всех пользователей.

По словам авторов, похожее дизайнерское решение было замечено в Windows 10X — специальной версии ОС для низкопроизводительных ПК и компьютеров с двумя экранами. Также некоторое подобие «плавающих» элементов встречается в операционной системе macOS от Apple.

Скорее всего, новое меню окажется частью глобального обновления Windows 10 под кодовым названием Sun Valley («Солнечная долина»). Выпуск публичной версии операционной системы ожидается в октябре или ноябре.

В середине апреля инсайдеры выяснили, что окна в новой версии Windows 10 будут иметь закругленные углы. Специалисты полагают, что новый дизайн появится в крупном обновлении для операционной системы под кодовым названием «Солнечная долина».

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