В Windows решат проблему с драйверами

В новой версии Windows драйверы для оборудования будут изолированы от остальных компонентов системы. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты объяснили, что, начиная с выпущенной в 2006 году Windows Vista, драйверы для сторонних компонентов компьютера хранились в папке DriverStore. Данный каталог был расположен в системной папке System32. В следующей версии операционной системы от Microsoft необходимые для работы видеокарты, звуковой карты, материнской платы, принтеров и прочих устройств драйверы будут хранить в папке OEMDRIVERS.

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Специалисты отметили, что таким образом Microsoft может решить проблему нестабильности ОС и снизить риск появления сбоев и «синего экрана смерти» (Blue Screen of Death, BSoD). Это связано с тем, что каталог OEMDRIVERS является изолированным от системных компонентов и не может нарушить их работу.

Как и раньше, ОС от Microsoft будет разрешать установку только тех драйверов, которые имеют цифровую подпись от производителя компонентов компьютера. «OEMDRIVERS — это больше, чем просто улучшение безопасности. Это также дополнительный уровень производительности, особенно если вы часто обновляете сторонние драйверы», — заключили авторы.

На данный момент описанная журналистами функция доступна лишь в предварительных сборках ОС. Ожидается, что она появится в новой версии Windows, которая фигурирует под кодовым названием Sun Valley («Солнечная долина»).

Ранее стало известно, что в обновлении Sun Valley появится переработанная панель задач. Также в новой версии ОС от Microsoft будет режим персонализации. Выход очередной версии операционной системы Windows ожидается осенью.