Microsoft захотела похоронить Windows 10X

Microsoft отказалась от выпуска операционной системы Windows 10X. Об этом сообщает издание Digital Trends.

Журналисты ссылаются на отчет специалиста Брэда Самса (Brad Sams), в котором говорится, что в компании приостановили разворачивание проекта 10X. Главная причина «похорон» новой версии ОС заключается в том, что ее основные функции пересекаются с функциями Windows 10. Самс полагает, что в компании не видят смысла иметь в линейке два практически идентичных продукта.

Материалы по теме Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

По информации специализирующегося на теме Windows блогера Зака Боудена (Zac Bowden), он не слышал о разработке и тестировании 10X с февраля. Это может говорить о том, что в Microsoft прекратили заниматься новой ОС. Также авторы заметили, что с сервера корпорации исчезли ранее доступные образы с бета-версией Windows 10X.

Брэд Самс отметил, что новые функции 10X — например, контейнеры приложений и обновленные элементы пользовательского интерфейса — будут доступны в классической версии Windows 10. По мнению специалиста, 10X «определенно не скоро выйдет на рынок».

Первоначально специальная версия Windows была ориентирована на устройства с двумя экранами, например, гибридные ноутбуки Surface. Однако позже в компании сделали приоритетной разработку версии ОС для компьютеров с низкой производительностью.

Выход Windows 10X был запланирован на весну, однако в марте стало известно, что релиз перенесли на вторую половину года. Сначала Microsoft собиралась показать 10X летом 2020 года, но из-за проблем с разработкой анонс наметили на конец года.