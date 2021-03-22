Выход Windows 10X снова сорвали

Релиз новой операционной системы от Microsoft перенесен на вторую половину года. Об этом сообщает издание Windows Central.

О новом срыве сроков выхода Windows 10X журналистам рассказали осведомленные источники. По их информации, Microsoft приняла решение задержать выход ОС, чтобы уделить больше времени тестированию продукта и избежать жалоб на работу операционной системы.

Инсайдеры также рассказали, что в компании придерживаются ранее принятого плана развертывания ОС. В первую очередь Microsoft выпустит упрощенную версию системы для низкопроизводительных компьютеров. Затем на рынке появится специальная версия 10X, ориентированная на устройства с двумя экранами. Журналисты обратились за комментарием, представители Microsoft ответили, что у них нет новой информации для прессы.

Также журналисты сообщили, что первые версии 10X будут ориентированы на недорогие ПК для учебных заведений и предприятий. Релиз потребительской версии ОС состоится не раньше 2022 года, Windows 10X будет доступна при покупке ноутбуков у партнеров Microsoft. Когда операционная система будет доступна в открытой продаже для всех пользователей, не сообщается.

Осенью инсайдеры заявили, что выход Windows 10X состоится весной. Летом стало известно, что компания переносит релиз 10X, изначально запланированный на конец 2020 года, из-за необходимости доработать систему и пандемии коронавируса.