Apple анонсировала прорыв в области ИИ

TechRadar: Apple пообещала прорыв в генеративном ИИ в 2024 году

В корпорации Apple анонсировали создание прорывной технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание TechRadar.

На регулярной встрече с инвесторами руководитель Apple Тим Кук пообещал, что в 2024 году IT-гигант представит технологию, которая «расширит горизонты генеративного ИИ». Кук также заявил, что Apple, в отличие от других компаний, подходит к развитию проекта медленно и обдуманно.

По информации источников, прорыв будет заключаться в интеграции ИИ-технологий в фирменные гаджеты. Скорее всего, они появятся в новых версиях iOS, macOS и iPadOS — операционных системах для смартфонов, планшетов и компьютеров соответственно.

Журналисты медиа обратили внимание, что в последнее время Apple зарегистрировала несколько связанных с ИИ патентов и представила ряд инструментов. Так, в февраля инженеры корпорации рассказали о запуске сервисов для редактирования изображений и превращения статичных картинок в видео. Кроме того, они напомнили, что Apple будет вкладывать в изучение ИИ миллиард долларов в год.

Ранее инсайдеры рассказали, что компания Apple приостановила процесс разработки и производства первого складного iPhone. По словам источников, руководителей корпорации не устроило качество прототипов устройства.