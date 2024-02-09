Apple создала ИИ для редактирования изображений

Apple выпустила модель ИИ MGIE для обработки и редактирования изображений

Инженеры компании Apple создали модель искусственного интеллекта (ИИ) для работы с изображениями. Информация об этом опубликована на сервере препринтов arXiv.

Специалисты корпорации работали над моделью совместно с учеными Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. MGIE (MLLM-Guided Image Editing) умеет обрезать изображения, изменять их размер, переворачивать и добавлять фильтры к картинкам через текстовые запросы.

В компании отметили, что выпущенная модель может применяться для простых и более сложных задач при редактировании изображений. MGIE сочетает в себе два различных способа использования мультимодальных языковых моделей.

В Apple не стали уточнять, какие планы у компании относительно модели, не считая научного интереса. MGIE доступна для свободного скачивания через репозиторий GitHub.

В начале февраля глава Apple Тим Кук рассказал о функциях генеративного искусственного интеллекта (ИИ), которые скоро появятся в устройствах бренда. «Глядя в будущее, мы продолжим инвестировать в эти и другие технологии, которые будут определять будущее», — заявил топ-менеджер.