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09:06, 9 февраля 2024Наука и техника

Apple создала ИИ для редактирования изображений

Apple выпустила модель ИИ MGIE для обработки и редактирования изображений

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Инженеры компании Apple создали модель искусственного интеллекта (ИИ) для работы с изображениями. Информация об этом опубликована на сервере препринтов arXiv.

Специалисты корпорации работали над моделью совместно с учеными Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. MGIE (MLLM-Guided Image Editing) умеет обрезать изображения, изменять их размер, переворачивать и добавлять фильтры к картинкам через текстовые запросы.

В компании отметили, что выпущенная модель может применяться для простых и более сложных задач при редактировании изображений. MGIE сочетает в себе два различных способа использования мультимодальных языковых моделей.

В Apple не стали уточнять, какие планы у компании относительно модели, не считая научного интереса. MGIE доступна для свободного скачивания через репозиторий GitHub.

В начале февраля глава Apple Тим Кук рассказал о функциях генеративного искусственного интеллекта (ИИ), которые скоро появятся в устройствах бренда. «Глядя в будущее, мы продолжим инвестировать в эти и другие технологии, которые будут определять будущее», — заявил топ-менеджер.

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      Андрей Ставицкий
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