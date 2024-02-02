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18:44, 2 февраля 2024Наука и техника

Apple выпустит собственного чат-бота в 2024 году

The Verge: Apple внедрит функции генеративного ИИ в свои гаджеты в 2024 году

Фото: chainarong06 / Shutterstock / Fotodom

Глава Apple Тим Кук рассказал о функциях генеративного искусственного интеллекта (ИИ), которые скоро появятся в устройствах бренда. Об этом сообщает издание The Verge.

Во время разговора с инвесторами, касающегося квартального отчета по финансам, Кук заявил, что его корпорация работает над внедрением функций генеративного ИИ. «Глядя в будущее, мы продолжим инвестировать в эти и другие технологии, которые будут определять будущее», — отметил руководитель Apple, заявив, что новые функции появятся уже в 2024 году.

По словам журналистов медиа, судя по всему, компания выпустит собственного чат-бота наподобие ChatGPT или продвинутого ассистента на основе ИИ, который будет интегрирован в смартфонах, планшетах, компьютерах и прочих гаджетах бренда.

Аналитики попросили Кука подробнее рассказать о будущих возможностях, но глава IT-гиганта отказал: «Наш принцип, если хотите, всегда заключался в том, чтобы делать работу, а потом говорить о ней».

В конце января журналисты Financial Time рассказали, что Apple добавит искусственный интеллект на iPhone в середине 2024 года. Ожидается, что новые возможности появятся в iOS 18, которую анонсируют в июне.

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      Андрей Ставицкий
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