Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:28, 15 февраля 2024Наука и техника

Apple создала ИИ для превращения изображений в видео

Apple запустила ИИ для превращения изображений в видео

Фото: Ales Nesetril / Unsplash

Инженеры корпорации Apple создали модель искусственного интеллекта (ИИ) для генерации видео на основе изображений. Информация об этом опубликована на сервере препринтов arXiv.

Инструмент под названием Keyframer позволяет создавать анимации или видео на основе двухмерных картинок. Пользователь должен загрузить изображение через интерфейс, а затем ввести запрос — объяснить нейросети, каким должно получиться видео.

Авторы изобретения — инженеры Тиффани Ценг, Жуйцзя Ченг и Джеффри Николса — заявили, что Keyframer предназначен для профессиональных дизайнеров. Однако пользователь может вводить запросы своими словами, не используя сложных терминов. Инструмент включает в себя несколько функций — например, изменения цвета. Сервис, превращающий изображения в видео, работает на разработанной в компании Apple модели.

Специалисты рассказали, что они протестировали Keyframer с участием 13 добровольцев. «Они были приятно удивлены эффективностью системы по превращению инструкций на естественном языке в анимацию», — говорится в отчете.

В начале февраля инженеры компании Apple создали модель ИИ для работы с изображениями. MGIE умеет обрезать изображения, изменять их размер, переворачивать и добавлять фильтры к картинкам через текстовые запросы.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      В ООН затруднились назвать удар ВСУ по Белгороду военным преступлением

      Гинеколог назвала первые неочевидные признаки ВИЧ-инфекции

      Мужчин боятся, а женщинами восхищаются. Россияне глазами иностранцев: что их удивляет в русских?

      В России собрались отложить вступление в силу самозапрета на кредиты

      В ООН призвали ВСУ прекратить атаки на Белгород

      Россиянина осудят за поджог сожительницы после ссоры

      Экс-главу Минздрава российского региона заподозрили в оскорблении полицейских

      В ВСУ заявили о бессмысленности удержания Авдеевки

      Российский курьер побил силовика во время задержания за нарушение ПДД

      Стало известно об отходе части бойцов ВСУ от Авдеевки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше