Apple создала ИИ для превращения изображений в видео

Apple запустила ИИ для превращения изображений в видео

Инженеры корпорации Apple создали модель искусственного интеллекта (ИИ) для генерации видео на основе изображений. Информация об этом опубликована на сервере препринтов arXiv.

Инструмент под названием Keyframer позволяет создавать анимации или видео на основе двухмерных картинок. Пользователь должен загрузить изображение через интерфейс, а затем ввести запрос — объяснить нейросети, каким должно получиться видео.

Авторы изобретения — инженеры Тиффани Ценг, Жуйцзя Ченг и Джеффри Николса — заявили, что Keyframer предназначен для профессиональных дизайнеров. Однако пользователь может вводить запросы своими словами, не используя сложных терминов. Инструмент включает в себя несколько функций — например, изменения цвета. Сервис, превращающий изображения в видео, работает на разработанной в компании Apple модели.

Специалисты рассказали, что они протестировали Keyframer с участием 13 добровольцев. «Они были приятно удивлены эффективностью системы по превращению инструкций на естественном языке в анимацию», — говорится в отчете.

В начале февраля инженеры компании Apple создали модель ИИ для работы с изображениями. MGIE умеет обрезать изображения, изменять их размер, переворачивать и добавлять фильтры к картинкам через текстовые запросы.