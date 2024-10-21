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13:18, 21 октября 2024Ценности

Кендалл Дженнер обнажила грудь на ковровой дорожке гала-вечера

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Американская супермодель Кендалл Дженнер в откровенном наряде появилась на благотворительном мероприятии Academy Museum Gala. Снимки публикует Elle.

Знаменитость вышла на ковровую дорожку гала-вечера в черном платье модного дома Schiaparelli с обнажающими грудь вырезами в области декольте. Образ завершили остроносые каблуки с открытым носом и бриллиантовые серьги. На размещенных кадрах также видно, что манекенщица сменила образ и стала блондинкой.

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В то же время сестра модели Кайли Дженнер посетила вечер в винтажном платье бренда Mugler с прозрачной вставкой, создающей эффект «голого» верха.

В сентябре внешний вид Кендалл Дженнер на показе смутил пользователей сети.

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      Карина Черных
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