Кендалл Дженнер обнажила грудь на ковровой дорожке гала-вечера

Американская супермодель Кендалл Дженнер в откровенном наряде появилась на благотворительном мероприятии Academy Museum Gala. Снимки публикует Elle.

Знаменитость вышла на ковровую дорожку гала-вечера в черном платье модного дома Schiaparelli с обнажающими грудь вырезами в области декольте. Образ завершили остроносые каблуки с открытым носом и бриллиантовые серьги. На размещенных кадрах также видно, что манекенщица сменила образ и стала блондинкой.

В то же время сестра модели Кайли Дженнер посетила вечер в винтажном платье бренда Mugler с прозрачной вставкой, создающей эффект «голого» верха.

В сентябре внешний вид Кендалл Дженнер на показе смутил пользователей сети.