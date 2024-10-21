Китай сочли неспособным оживить экономику

Доцент Казанин: вливания в экономику Китая не решат ее проблем

Для того чтобы инвесторы захотели вернуться в Китай, а его экономика ускорила рост, недостаточно многомиллиардных вливаний. Об этом заявил доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Максим Казанин, его процитировало агентство «Прайм».

По его мнению, 800 миллиардов юаней, влитых властями КНР в экономику, лишь отсрочат ее серьезные проблемы. Для того чтобы произошли кардинальные изменения к лучшему, нужны такие действия, к которым руководители Китая пока не готовы. Как полагает Казанин, вложенные миллиарды не смогут компенсировать резкого снижения уровня внешних инвестиций. Этого можно было бы добиться за счет новых льгот для инвесторов, а также ослабления роли государства. До тех пор не приходится надеяться на возвращение мирового капитала.

Ранее сообщалось, что властям Китая так и не удалось остановить падения цен на жилье, которые снижались самыми быстрыми с мая 2015 года темпами. Продажи недвижимости за девять месяцев 2024 года снизились больше чем на 17 процентов.