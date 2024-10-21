Мужчина узнал о новом романе взрослой дочери и забил тревогу

60-летний вдовец обратился за консультацией к эксперту по отношениям Колин Нолан из-за того, что его 29-летняя дочь вступила в отношения с мужчиной, который старше ее почти на 30 лет. Историю мужчины опубликовало издание Mirror.

Мужчина рассказал, что его единственная дочь встречается с 56-летним партнером, который годится ей в отцы. Автор письма признался, что его шокирует такая разница в возрасте. При этом отец отметил, что предыдущий парень дочери, с которым она встречалась восемь лет, был старше девушки всего на год.

«С нынешним партнером она познакомилась на работе, он разведен, у него двое детей-подростков (...). Он выглядит моложе своих лет, но это не отменяет того факта, что он уже прожил жизнь и создал семью, в то время как для моей дочери все только начинается», — написал мужчина и попросил у Нолан совета.

Эксперт по отношениям отметила, что девушка может передумать и не связать свою жизнь с этим партнером, так как не все отношения приводят к браку. Нолан также посоветовала честно поговорить с дочерью и высказать беспокойство из-за разницы в возрасте. При этом следует быть осторожным в выражениях, чтобы не задеть чувства девушки.

«Продолжайте быть хорошим отцом. Дети должны жить своей жизнью. Мы не всегда соглашаемся с каждым их решением или не всегда тепло относимся к каждому человеку, с которым они встречаются. Но я всегда напоминаю себе, что ничто не стоит потери близкой связи с моим ребенком, даже если мне придется стиснуть зубы. Я на самом деле считаю, что отношения с разницей в возрасте могут быть успешными — это зависит от людей», — высказалась специалистка.

Ранее эксперт по отношениям Дейдре Сандерс дала совет мужчине, который предложил жене завести ребенка, но получил неожиданную причину отказа. Жена порекомендовала ему найти любовницу.