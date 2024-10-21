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20:25, 21 октября 2024Культура

Николас Кейдж заявил об угрозе актерской профессии из-за ИИ

Николас Кейдж предостерег актеров от использования искусственного интеллекта
Николас Кейдж

Николас Кейдж. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Актер Николас Кейдж призвал молодых артистов не использовать искусственный интеллект (ИИ) для «улучшения» актерской игры. Об этом он заявил во время 25-го кинофестиваля в американском Ньюпорт-Бич, его слова приводит портал Deadline.

По его словам, технология EBDR, с помощью которой обрабатывают актерскую игру живых артистов, может уничтожить профессию. «Она хочет отобрать у актеров инструмент их работы. Мы сами — и есть эти инструменты. Мы не прячемся за гитарами и барабанами, мы играем. Для меня съемки — это почти ручной, органический процесс, идущий от сердца», — заявил он.

Ранее стало известно, что Кейдж сыграет Человека-паука в новом фильме Marvel. В Сети публиковались первые фото актера в образе со съемочной площадки проекта.

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      Андрей Шеньшаков
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